31 Июля 2026
RU

Заброшенное состояние стадионов имени шехидов в Губе и Хачмазе вызвало недовольство жителей - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 03:40
24
Заброшенное состояние стадионов имени шехидов в Губе и Хачмазе вызвало недовольство жителей - ВИДЕО

Заброшенное состояние сельских стадионов, носящих имена шехидов, в Губинском и Хачмазском районах вызвало недовольство местных жителей.

Как сообщает İdman.Biz, стадионы имени шехидов в Губе и Хачмазе уже долгое время остаются без должного внимания.

Согласно обращениям, поступившим в Shimal.News, жители села Хучбала Губинского района заявили, что стадион имени шехида Санана Насими оглы Гахраманова пришел в негодность. Отмечается, что на территории пасется скот и валяются битые стекла. Ворота стадиона были демонтированы под предлогом ремонта, однако не восстановлены уже более года. Жители утверждают, что неоднократно обращались в сельское представительство и соответствующие инстанции, но результатов это не дало.

Аналогичная ситуация наблюдается и на стадионе имени шехида Габиля Лачын оглы Алышова в селе Гаджиалибей Хачмазского района. По словам жителей, сточные воды из поселка стекают на территорию стадиона, из-за чего дети вынуждены заниматься спортом в антисанитарных условиях. Также отмечается, что из-за отсутствия защитного ограждения на стадион беспрепятственно заходит скот.

Местные жители считают недопустимым содержание в подобном состоянии стадионов, носящих имена шехидов, и ждут от соответствующих структур скорейшего решения данной проблемы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "120 минут на данном этапе — слишком большая нагрузка"
01:45
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "120 минут на данном этапе — слишком большая нагрузка"

Наставник "Карабаха" прокомментировал поражение от болгарского ЦСКА
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанский клуб сыграет с киевским "Динамо"
"Араз-Нахчыван" продолжит подготовку к сезону контрольным матчем - ФОТО
00:45
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжит подготовку к сезону контрольным матчем - ФОТО

Встреча состоится 31 июля
Айдын Байрамов: "Все были разочарованы, никто не разговаривал" - ВИДЕО
30 Июля 23:20
Азербайджанский футбол

Айдын Байрамов: "Все были разочарованы, никто не разговаривал" - ВИДЕО

Байрамов отметил, что главный тренер Рашад Садыгов поблагодарил футболистов
"Нефтчи" обыграл "Динамо", но вылетел из Лиги конференций - ПРЯМОЙ ЭФИР
30 Июля 22:56
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" обыграл "Динамо", но вылетел из Лиги конференций - ПРЯМОЙ ЭФИР

После домашнего поражения со счетом 2:4 минимальной победы оказалось недостаточно

Рашад Садыгов: "Мы больше заслуживали выхода в следующий раунд"
30 Июля 22:50
Азербайджанский футбол

Рашад Садыгов: "Мы больше заслуживали выхода в следующий раунд"

Наставник "Зиря" прокомментировал итог ответного матча

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?