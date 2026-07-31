Заброшенное состояние стадионов имени шехидов в Губе и Хачмазе вызвало недовольство жителей - ВИДЕО

Заброшенное состояние сельских стадионов, носящих имена шехидов, в Губинском и Хачмазском районах вызвало недовольство местных жителей.

Как сообщает İdman.Biz, стадионы имени шехидов в Губе и Хачмазе уже долгое время остаются без должного внимания.

Согласно обращениям, поступившим в Shimal.News, жители села Хучбала Губинского района заявили, что стадион имени шехида Санана Насими оглы Гахраманова пришел в негодность. Отмечается, что на территории пасется скот и валяются битые стекла. Ворота стадиона были демонтированы под предлогом ремонта, однако не восстановлены уже более года. Жители утверждают, что неоднократно обращались в сельское представительство и соответствующие инстанции, но результатов это не дало.

Аналогичная ситуация наблюдается и на стадионе имени шехида Габиля Лачын оглы Алышова в селе Гаджиалибей Хачмазского района. По словам жителей, сточные воды из поселка стекают на территорию стадиона, из-за чего дети вынуждены заниматься спортом в антисанитарных условиях. Также отмечается, что из-за отсутствия защитного ограждения на стадион беспрепятственно заходит скот.

Местные жители считают недопустимым содержание в подобном состоянии стадионов, носящих имена шехидов, и ждут от соответствующих структур скорейшего решения данной проблемы.