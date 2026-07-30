Айдын Байрамов: "Все были разочарованы, никто не разговаривал" - ВИДЕО

"Все были разочарованы. Никто не разговаривал".

Об этом İdman.Biz заявил вратарь "Зиря" Айдын Байрамов, описывая обстановку в раздевалке после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против эстонского клуба "Пайде".

Матч завершился со счетом 1:1, и по сумме двух встреч "Зиря" прекратил борьбу в еврокубках.

Байрамов отметил, что главный тренер Рашад Садыгов поблагодарил футболистов: "Он не был зол. Главный тренер поблагодарил игроков за игру и проявленную на поле борьбу".