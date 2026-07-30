Рашад Садыгов: "Мы больше заслуживали выхода в следующий раунд"

"Мы разочарованы. У нас было множество голевых шансов, мы создали столько моментов, сколько хватило бы на три-четыре игры, но реализовать их не удалось".

Как сообщает İdman.Biz, об этом сказал тренер "Зиря" Рашад Садыгов заявил, комментируя итог ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против эстонского клуба "Пайде".

Матч завершился со счетом 1:1, и по сумме двух встреч "Зиря" прекратил борьбу в турнире.

"Считаю, что мы больше заслуживали выхода в следующий раунд, однако в любом случае решающим является итоговый результат. Поздравляю соперника", — отметил Садыгов.