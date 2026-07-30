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"Сумгайыт" одержал победу над "Шамахы" в контрольном матче

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июля 2026 21:44
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"Сумгайыт" одержал победу над "Шамахы" в контрольном матче

Состоялся контрольный матч между клубами "Сумгайыт" и "Шамахы", выступающими в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, победу в встрече со счетом 2:0 одержал "Сумгайыт".

Матч прошел на Городском стадионе Габалы.

İdman.Biz
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