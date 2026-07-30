"Сумгайыт" одержал победу над "Шамахы" в контрольном матче

Состоялся контрольный матч между клубами "Сумгайыт" и "Шамахы", выступающими в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, победу в встрече со счетом 2:0 одержал "Сумгайыт".
Матч прошел на Городском стадионе Габалы.
Состоялся контрольный матч между клубами "Сумгайыт" и "Шамахы", выступающими в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, победу в встрече со счетом 2:0 одержал "Сумгайыт".
Матч прошел на Городском стадионе Габалы.
Азербайджанский клуб играет в Болгарии со столичным клубом
После домашнего поражения со счетом 2:4 минимальной победы оказалось недостаточно
Наставник "Зиря" прокомментировал итог ответного матча
Для этого "скакунам" необходимо пройти ЦСКА из Софии
"Орлам" уступили с общим счетом 1:2
Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича
Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи
Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне