"Сумгайыт" одержал победу над "Шамахы" в контрольном матче

Состоялся контрольный матч между клубами "Сумгайыт" и "Шамахы", выступающими в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, победу в встрече со счетом 2:0 одержал "Сумгайыт".

Матч прошел на Городском стадионе Габалы.