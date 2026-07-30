"Сумгайыт" близок к трансферу нового нападающего

Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" намерен усилить состав нападающим Квинси Хувой.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Премьер-лиги близок к подписанию контракта с 23-летним футболистом.

По данным fanat.az, Хува находится в расположении "Сумгайыта". В случае успешного прохождения медицинского обследования он подпишет контракт с клубом.

Последним клубом нападающего была молодежная команда нидерландской "Спарты". С 2022 года Хува также выступает за сборную Бонайре. В восьми матчах за национальную команду он забил два мяча.

"Сумгайыт" готовится к новому сезону под руководством португальского специалиста Фелипе Канду. Летом он сменил на посту главного тренера Сашу Илича.