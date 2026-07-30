В Софии готовят шоу к матчу с "Карабахом": стадион хотят превратить в "красное море" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Болгарский ЦСКА намерен максимально использовать фактор домашнего поля перед началом сегодняшней встречи с агдамским "Карабахом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, болгарский клуб решил превратить несколько часов перед игрой на национальном стадионе "Васил Левски" в отдельное мероприятие для своих болельщиков.

С 19:00 до 21:30 по бакинскому времени перед сектором "В" пройдет специальная акция "Армейский полдень". Организаторы подготовили игры, конкурсы, призы и различные развлечения как для взрослых, так и для детей. Один из футболистов основного состава ЦСКА встретится с болельщиками, раздаст автографы и сфотографируется с желающими. Там же будет работать мобильный клубный магазин со специальными предложениями и коллекционными товарами. При этом пункт оформления новых фан-карт сегодня продлил работу до 22:00 по Баку.

В ЦСКА не скрывают, что одна из целей подобной программы — заранее собрать публику у арены и создать особую атмосферу перед одним из важнейших матчей начала сезона.

"Европа - наша сцена. ЦСКА создан для таких матчей. Весь стадион — красный!" — обратился клуб к своим болельщикам в социальных сетях.

Еще более эмоционально настроены организованные фанаты софийцев. Так, фанатская группа "Трибуна Сектор G", несмотря на ранее высказанное недовольство работой главного тренера Христо Янева, перед встречей с "Карабахом" призвала отложить разногласия и полностью поддержать команду.

"Пусть стадион сотрясется так, чтобы силу объединенного красного сообщества почувствовали даже у берегов Каспийского моря", — говорится в обращении фанатов. Лидер "Сектора G" Иван Велчев после нулевой ничьей в Баку также призвал заполнить арену, написав: "На предстоящем матче - полный стадион, и отправим их спать!"

Интерес болельщиков к европейской кампании ЦСКА в нынешнем сезоне уже был достаточно высоким. Первый домашний матч софийцев в Лиге Европы против "Дерри Сити" посетили 12 713 зрителей. На тот момент эта встреча занимала четвертое место по посещаемости среди всех состоявшихся матчей еврокубкового сезона. Добавим, что вместимость стадиона “Васил Левски” сосставляет около 43 тыс. зрителей.

К матчу с "Карабахом" ЦСКА подготовил и специальную коллекционную официальную программу. В нее вошли интервью со звездным новичком команды Стефано Сенси, информация о соперниках, командный постер и презентация новой фан-карты. Отдельный материал посвящен возможности ЦСКА одержать 101-ю победу в истории клуба в европейских турнирах.

При этом в Софии обсуждается не только будущая атмосфера на трибунах, но и состояние самого поля. "Васил Левски" попал под чрезвычайно плотный график: в течение всего 72 часов на арене запланированы три официальных матча, а спустя еще три дня ЦСКА вновь должен сыграть здесь в чемпионате Болгарии. В клубе выражали опасения относительно состояния газона, который летом был полностью заменен. Уже во время первой домашней еврокубковой встречи с "Дерри Сити" качество нового покрытия оценивалось не лучшим образом.

На этом фоне любопытно, что "Карабах", прибыв в Софию, вышел на поле "Васил Левски" для знакомства с ареной, однако полноценную тренировку на нем проводить не стал. При этом официально не сообщалось, связано ли такое решение агдамского клуба с состоянием газона.

Интересно изменилось перед встречей и мнение букмекеров. Сразу после жеребьевки и перед первой игрой шансы ЦСКА на выход в следующий раунд оценивались коэффициентом 2,05, тогда как на "Карабах" давали 1,70. После ничьей 0:0 в Баку ситуация перевернулась: в одной из крупных букмекерских контор коэффициент на проход ЦСКА снизился до 1,80, а "Карабаха" вырос до 2,00. Некоторые компании практически уравняли шансы команд.

Напомним, первая встреча команд в Баку завершилась со счетом 0:0. Сегодняшняя игра на "Васил Левски" начнется в 22:00 по бакинскому времени. Для болельщиков "Карабаха" на стадионе выделено 800 мест.