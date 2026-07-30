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Анатолий Нуриев: "Кишварда" стала для меня самым подходящим вариантом"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июля 2026 12:41
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Анатолий Нуриев: "Кишварда" стала для меня самым подходящим вариантом"

Футболист сборной Азербайджана Анатолий Нуриев назвал венгерскую "Кишварду" наиболее подходящим вариантом для продолжения карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, игрок рассказал о причинах перехода и первых впечатлениях от нового клуба.

"У меня были разные предложения, но они не подходили мне по семейным обстоятельствам. Затем со мной связался мой бывший тренер, который сейчас работает здесь. Он обсудил этот вопрос с президентом клуба, после чего меня пригласили на просмотр. Через несколько дней пробных тренировок клуб решил заключить со мной контракт. "Кишварда" стала для меня самым подходящим вариантом", - цитирует Нуриева АЗЕРТАДЖ.

Футболист положительно оценил условия, созданные в венгерском клубе:

"Это очень хороший клуб. В составе достаточно много легионеров. Здесь на высоком уровне находятся как тренировочные, так и игровые поля. У клуба есть академия, созданы все условия для развития футболистов".

Нуриев подтвердил, что получал предложения и от азербайджанских команд:

"Да, предложения поступали. Но, как я уже отметил, я не принял их по семейным обстоятельствам. Предпочел дождаться более подходящего варианта".

Игрок также оценил перспективы своих бывших клубов - "Сабаха" и "Зиря" - в еврокубках:

""Сабах" уже обеспечил себе выход в основной этап Лиги конференций УЕФА. Это очень хорошая команда. Надеюсь, клуб пройдет еще дальше и в будущем даже сумеет завоевать путевку в Лигу чемпионов УЕФА.

"Зиря" ждет более сложный матч. У команды практически нет права на ошибку. Несмотря на это, я в нее верю. Считаю, что в игре с эстонским "Пайде" футболисты смогут отыграть отставание в один мяч и выйти в следующий раунд. В команду пришли новые игроки, сформирован хороший коллектив. Просто новичкам нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к требованиям команды".

İdman.Biz
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