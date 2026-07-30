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Тренер погибших в ДТП футболистов: "Именно они привезли кубок в наше село" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Интервью
30 Июля 2026 11:57
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Тренер погибших в ДТП футболистов: "Именно они привезли кубок в наше село" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер футбольного клуба "Гобу" Адиль Бабаев рассказал о Бахрузе Султанове и Рауфе Гусейнове, погибших в тяжелом ДТП на дороге Гобу - Локбатан.

Оба футболиста были уроженцами поселка Гобу. По словам специалиста, они начали заниматься футболом в одной команде и позднее стали ключевыми игроками клуба.

"Бахруз и Рауф начали заниматься футболом в 1995 году в спортивном клубе "Нефтчи", расположенном в поселке Локбатан. Затем оба стали ведущими игроками "Гарадаг Локбатана" в Первой лиге Азербайджана", - рассказал Бабаев İdman.Biz.

В 2002 году Султанов и Гусейнов входили в основной состав "Гобу", который стал победителем чемпионата Баку среди поселков.

"Именно они привезли кубок в наше село. Бахруз позднее хорошо проявил себя на просмотре и был приглашен в "Хазар-Лянкяран". Затем он выступал за "Азал" в Премьер-лиге Азербайджана. Последним клубом в его карьере стал "Гобу". Бахруз не был женат", - отметил тренер.

Бабаев также рассказал о карьере Гусейнова:

"После успешных выступлений за "Гарадаг Локбатан" Рауф получил приглашение от "Туран Товуза". Однако он отказался от переезда в Товуз, поскольку работал в Гобу еще и тренером. Рауф был женат, у него остались трое детей".

По словам специалиста, подробной информации об обстоятельствах аварии у клуба пока нет.

"Нам мало что известно о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Известно лишь, что в момент аварии за рулем находился Рауф Гусейнов. Как тренер я считаю свой труд, вложенный в них, оправданным и от всего сердца отдаю им свое благословение. Пусть Аллах упокоит их души", - сказал Бабаев.

Авария произошла вечером 29 июля на дороге Гобу - Локбатан. Автомобиль Toyota, в котором находились футболисты, столкнулся с Ford Transit. Султанов и Гусейнов погибли на месте происшествия, водитель второго автомобиля получил травмы.

В сезоне-2025/26 "Гобу" выступал в Региональной лиге Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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