"Азнур" продлил контракт с главным тренером

Азербайджанский мини-футбольный клуб "Азнур", которому предстоит выступить в Лиге чемпионов, продлил контракт с главным тренером Раджабом Фараджзаде.

Как сообщает İdman.Biz, специалист будет руководить бакинской командой еще один сезон.

Фараджзаде отметил, что в новом сезоне местные игроки получат больше игрового времени. При этом окончательное решение по выступающему за сборную Мавритании Мохамеду Багайоко пока не принято.

"Как вы знаете, Багайоко присоединился к нам в прошлом году. Он может помочь команде в еврокубках. Однако решение примем с учетом выбора состава", - цитирует Фараджзаде АЗЕРТАДЖ.

В прошлом сезоне "Азнур" завоевал "бронзу" чемпионата Азербайджана.