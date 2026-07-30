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Эмин Агаларов: "В форме "Нефтчи" я всегда побеждаю" - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июля 2026 17:04
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Эмин Агаларов: "В форме "Нефтчи" я всегда побеждаю" - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов выразил поддержку футбольному клубу "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, Агаларов опубликовал в социальной сети видео, на котором играет с друзьями в падел в футболке "Нефтчи" под десятым номером.

Предприниматель также обратил внимание на партнерство между "Нефтчи" и курортным комплексом Sea Breeze.

"Когда я в форме "Нефтчи", то никогда не проигрываю. Болеем за "Нефтчи", следим за матчами и ждем новых побед. В этой форме я всегда побеждаю", - сказал Агаларов.

İdman.Biz
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