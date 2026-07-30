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Матч "Сабах" - "Орхус" обслужит португальская бригада арбитров

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июля 2026 16:18
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Матч "Сабах" - "Орхус" обслужит португальская бригада арбитров

Стали известны судейские назначения на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Сабах" и "Орхус".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на УЕФА, встречу обслужит бригада арбитров из Португалии.

Главным судьей назначен Жоау Пиньейру. Его ассистентами будут Лусиану Майя и Угу Маркеш. Обязанности четвертого арбитра выполнит Фабиу Вериссиму.

За работу системы VAR будет отвечать Тьягу Мартинш, его помощником назначен Андре Нарсису.

Пиньейру обслужил три матча ЧМ-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике.

Первая встреча между "Орхусом" и "Сабахом" состоится 5 августа в датском Раннерсе и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

Ответный матч пройдет 11 августа на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре. Начало игры - в 20:00.

İdman.Biz
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