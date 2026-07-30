ФК "Ханкенди" будет проводить домашние матчи на Городском стадионе Ханкенди

Футбольный клуб "Ханкенди" отныне будет проводить свои домашние матчи на Городском стадионе Ханкенди.

Как сообщает İdman.Biz, между клубом и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики был подписан соответствующий договор.

"Это решение знаменует собой важный этап в развитии клуба и внесет свой вклад в дальнейшее оживление спортивной жизни Ханкенди. Матчи на родном стадионе станут настоящим футбольно-спортивным праздником как для болельщиков, так и для жителей города.

Верится, что в скором времени трибуны Городского стадиона Ханкенди снова заполнятся любителями футбола, футбольные традиции в городе станут еще сильнее, а ФК "Ханкенди" вместе со своими болельщиками впишет новые страницы в историю своих успехов", - говорится в заявлении клуба.