"Карабах" впервые в истории не прошел второй раунд квалификации Лиги Европы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в своей истории не сумел преодолеть второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, агдамский клуб уступил софийскому ЦСКА по итогам двухматчевого противостояния. После нулевой ничьей в Баку команды не выявили победителя и в ответной встрече в Софии - 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты болгарского клуба - 5:4.

В результате, второй квалификационный раунд впервые стал для "Карабаха" последней стадией выступления в Лиге Европы. Ранее агдамцы либо завершали борьбу уже в первом квалификационном раунде, либо добирались как минимум до третьей стадии турнира или попадали в Лигу Европы из Лиги чемпионов на более позднем этапе.

В первом квалификационном раунде Кубка УЕФА — предшественника нынешней Лиги Европы — "Карабах" останавливался трижды. В сезоне-1997/98 команда уступила чешскому "Яблонцу" (0:5, 0:3), в сезоне-2004/05 — словацкой "Дукле" из Банска-Бистрицы (0:3, 0:1), а в сезоне-2006/07 — молдавскому "Зимбру" (1:1, 1:2).

После сезона-2006/07 "Карабах", выступая в квалификации Кубка УЕФА/Лиги Европы, ни разу не останавливался раньше третьего квалификационного раунда. В сезоне-2009/10 агдамцы дошли до раунда плей-офф, в 2010/11 повторили этот результат, в 2011/12 завершили выступление в третьем квалификационном раунде, а в сезоне-2013/14 вновь добрались до плей-офф.

В дальнейшем "Карабах" преимущественно начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов. В сезонах-2014/15, 2015/16 и 2016/17 после третьего квалификационного раунда главного клубного турнира Европы агдамцы переходили в Лигу Европы и затем выходили в ее групповой этап. Аналогичный путь команда прошла в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21.

В сезоне-2022/23 "Карабах" дошел до раунда плей-офф Лиги чемпионов и после поражения на этой стадии напрямую попал в групповой этап Лиги Европы. В сезоне-2023/24 агдамцы перешли из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в третий раунд Лиги Европы, после чего добрались до 1/8 финала турнира. В сезоне-2024/25 "Карабах" вновь дошел до раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а затем выступил в основном этапе Лиги Европы.

Таким образом, нынешний сезон стал первым, когда именно второй квалификационный раунд Лиги Европы оказался для "Карабаха" непреодолимым барьером.