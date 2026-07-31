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Эрен Айдын: "Мы не заслуживали вылета из Лиги конференций"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 13:09
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Эрен Айдын: "Мы не заслуживали вылета из Лиги конференций"

Турецкий футболист "Зиря" Эрен Айдын прокомментировал ничью с эстонским "Пайде" (1:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

"Думаю, это очень плохая сторона футбола. Мы создали множество голевых моментов, у нас было бесчисленное количество возможностей. Два наших удара пришлись в штангу. Казалось, сегодня мяч просто не хотел залетать в ворота. И в первой встрече наш удар пришелся в штангу, а голевые моменты остались нереализованными. Мы показывали очень хороший футбол, но так распорядился Аллах. Ничего не поделаешь. Теперь хотим сосредоточиться на предстоящих матчах чемпионата", - цитирует Айдына teleqraf.az.

Турецкий футболист подчеркнул, что "Зиря" заслуживал выхода в следующий раунд.

"Сегодня мы показали очень хороший футбол. Соперник нанес всего два удара: один пришелся в штангу, а второй завершился голом. Я считаю, что наша команда играла хорошо, и остаюсь при своем мнении. Мы не показывали футбол, за который заслуживали вылета. Поздравляю и соперника. Они боролись в меру своих сил и благодаря этому прошли дальше. Желаю им удачи в предстоящих матчах".

Айдын связал свою замену в перерыве с усталостью.

"В футболе такое случается. Я немного устал. Это решение главного тренера, и мы до конца поддерживаем все его решения. Мы уважаем нашего главного тренера. Возможно, он заменил меня из-за усталости".

Игрок "Зиря" также остался недоволен судейством встречи.

"Думаю, арбитр с самого начала матча фиксировал много нарушений как в нужных, так и в необязательных эпизодах. Практически при каждом нашем касании соперника звучал свисток. В последнем эпизоде мяч сначала попал в штангу, поэтому судья не заметил его касания руки футболиста соперника. Все находившиеся на скамейке запасных это видели. Поскольку системы VAR не было, пенальти не назначили. Решение арбитра нужно уважать".

В первой встрече "Зиря" уступил "Пайде" со счетом 0:1 и по сумме двух матчей завершил выступление в Лиге конференций.

İdman.Biz
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