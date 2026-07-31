Словенские арбитры обслужат матч "Орхус" - "Сабах"

Стали известны судейские назначения на первый матч между "Орхусом" и "Сабахом" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, встречу в Дании обслужит словенская бригада арбитров.

Главным судьей назначен Раде Обренович. Его ассистентами будут Александр Касапович и Грега Кордеж, функции четвертого арбитра выполнит Мартин Матоша.

За работу системы VAR будут отвечать Матей Юг и его помощник Ален Борошак.

Ранее Обренович обслуживал матчи "Абердин" - "Карабах" в Лиге конференций и "Карабах" - "Аякс" в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Первая встреча состоится 5 августа в Рандерсе и начнется в 20:30 по бакинскому времени. Ответный матч пройдет 11 августа на "Банк Республика Арене" в Масазыре. Начало игры - в 20:00.