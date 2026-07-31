Системный провал "Нефтчи": тренеры меняются, проблемы остаются – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Из трех азербайджанских клубов, неудачно выступивших на этой неделе в еврокубках, именно провал "Нефтчи" оставляет, пожалуй, самое неприятное послевкусие. И дело даже не только в результате.

Как передает İdman.Biz, бакинский клуб традиционно позиционирует себя как один из флагманов отечественного футбола, обладает серьезными возможностями, приглашает зарубежных тренеров, легионеров, иностранных функционеров и каждый раз начинает очередную перестройку с громких заявлений.

На таком фоне вылет во втором квалификационном раунде Лиги конференций от минского "Динамо" выглядит не просто спортивной неудачей. Это очередной симптом болезни, которую в "Нефтчи" годами пытаются лечить заменой фамилий, но почему-то почти не трогают саму систему.

А ведь начиналось все в Баку почти идеально. Уже на 2-й минуте первого матча Эмин Махмудов открыл счет, а на 8-й Александр Селява отправил мяч в собственные ворота. 2:0 через восемь минут домашней встречи — о каком еще старте можно было мечтать?

И вот именно после этого начался "Нефтчи", каким мы слишком часто видим его в последние годы.

Вместо того чтобы хладнокровно использовать преимущество, заставить соперника раскрыться и контролировать игру, команда буквально рассыпалась. Карен Варданян сократил разницу еще до перерыва, на 47-й минуте Евгений Малашевич сравнял счет, затем Варданян забил еще раз, а Гулжигит Алыкулов довершил разгром — 2:4.

Получить 2:0 дома и превратить их в 2:4 - для клуба с амбициями "Нефтчи" это не просто плохо. Это недопустимо.

Юрий Вернидуб после матча взял ответственность на себя и отметил индивидуальные ошибки своих футболистов. Они действительно были. Но когда команда после столь мощного начала настолько стремительно теряет структуру, контроль и уверенность, вопрос уже не только в конкретном неудачном действии защитника или полузащитника.

Ответный матч только усилил неприятное впечатление. Отметим, что белорусские клубы и сборная страны из-за санкций УЕФА вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных полях без зрителей. Поэтому ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций состоялась не в Беларуси, а на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора.

В Стара-Загоре "Нефтчи" вновь забил первым. Брено Алмейда отличился уже на 13-й минуте. У бакинцев оставалось более часа, чтобы забить еще один мяч и как минимум перевести противостояние в дополнительное время. Но дальше словно наступил ступор.

Первую игру "Нефтчи" проиграл после того, как повел 2:0. Во второй победил 1:0, но после раннего гола так и не сумел развить успех. Разные результаты — одна и та же проблема. Команда выходит вперед и будто не понимает, что делать с этим преимуществом дальше. Такое ощущение, словно футболистам забыли объяснить следующий пункт инструкции: забить первым — это еще не победить. В Баку преимущество было бездарно разбазарено. В Болгарии — не получило развития. В результате 3:4 по сумме двух встреч и завершение еврокубковой кампании уже в июле.

Для "Нефтчи" это особенно болезненно еще и потому, что подобные провалы давно перестали восприниматься как случайность. Клуб много лет пытается вернуть себе статус реальной ведущей силы азербайджанского футбола. Меняются тренеры, составы, руководители, концепции и лозунги. Результат при этом удивительным образом остается примерно там же.

Достаточно посмотреть только на последние годы. С лета 2022-го главными тренерами "Нефтчи" успели поработать Лауренциу Регекампф, Адриан Муту, Миодраг Божович, Роман Григорчук, Самир Абасов и теперь Юрий Вернидуб. Шесть специалистов примерно за четыре года.

Причем речь идет не о малоизвестных людях, на которых клуб экономил. Регекампф имел серьезный международный опыт, Муту был большой фигурой европейского футбола, Божович прекрасно знал постсоветское пространство, Григорчук ранее успешно работал в Азербайджане и дважды выводил "Габалу" в групповой этап Лиги Европы, Вернидуб тоже обладает серьезным тренерским багажом.

Можно ли после этого продолжать утверждать, что "Нефтчи" просто никак не найдет "того самого" тренера? Возможно, искать надо уже не там.

Кстати, очень показательной выглядит история Йенса Андерссона. Осенью 2023 года шведского функционера презентовали в качестве спортивного директора практически как архитектора нового "Нефтчи". С ним подписали двухлетний контракт. Перед Андерссоном ставились задачи, выходящие далеко за рамки селекции первой команды: развитие академии, единая игровая философия для клубной вертикали, спортивная стратегия.

Все выглядело солидно. И закончилось примерно так же, как многие другие проекты последних лет.

Андерссон проработал около года и в сентябре 2024-го покинул клуб. Именно при нем в декабре 2023 года вместо Муту был выбран Божович. Тогда швед объяснял, что клуб анализировал кандидатов, изучал статистику и пришел к выводу, что черногорский специалист является наиболее подходящим вариантом. Через несколько месяцев контракт с Божовичем продлевать не стали.

Где та долгосрочная футбольная философия, ради которой приглашался Андерссон? Что от нее осталось после его ухода? Где преемственность? В этом и заключается одна из главных претензий к "Нефтчи". Слишком часто создается впечатление, что клуб не строится, а постоянно начинает строиться заново.

Новая структура, новый руководитель, новый спортивный директор, новый тренер, очередная группа легионеров, новая концепция — а спустя некоторое время цикл запускается снова.

Еще в сентябре 2025 года бывший футболист команды Бахадир Насимов обращал внимание на постоянную кадровую текучку: по его словам, когда за одно межсезонье приходят 10-12 игроков и примерно столько же уходят, создать настоящую команду чрезвычайно сложно. С этим трудно спорить.

Проблема "Нефтчи" давно выглядит значительно глубже фамилии очередного центрального защитника или главного тренера. Когда футболисты и тренеры постоянно меняются, но характер проблем остаются прежними, логично посмотреть на уровень, который остается над ними, - организацию футбольного процесса и качество управленческих решений, которые из года в год остаются крайне посредственными.

Даже чемпионство сезона-2020/21, единственное для "Нефтчи" с 2013 года, сегодня скорее выглядит исключением из общего ряда, чем доказательством существования устойчивой модели. Тогда бакинцы набрали 59 очков и лишь на два балла опередили "Карабах", прервав семилетнюю чемпионскую серию агдамцев. Все решилось в последнем туре, когда "Нефтчи" победил прямого конкурента 1:0.

Это было заслуженное чемпионство. Но оно не стало началом новой эпохи "Нефтчи". Уже в следующем сезоне титул вернулся к "Карабаху", а бакинский клуб вновь оказался в роли догоняющего.

Прошло пять лет, а вопрос остается прежним: что именно строит "Нефтчи"? Особенно символично, что перед нынешним сезоном руководство вновь говорило о больших задачах. Главный исполнительный директор Дженк Сюмер публично заявил, что цель клуба — чемпионство. Всего месяц назад соглашение с Вернидубом было продлено до 2028 года, а руководство подчеркивало доверие к специалисту и создаваемой им команде.

Поэтому самым неправильным выводом после поражения от "Динамо" было бы вновь решить, что достаточно заменить тренера. "Нефтчи" делал это слишком много раз.

Разумеется, Вернидуб отвечает за игру команды. Футболисты отвечают за ошибки, из-за которых 2:0 превратились в 2:4. Но ответственность руководства значительно шире. Именно руководство определяет, кто комплектует состав, кто выбирает тренеров, сколько времени им дают, какой должна быть трансферная стратегия и существует ли вообще футбольная вертикаль, способная пережить очередную смену фамилии в кабинете или на скамейке.

Профессиональный клуб отличается от набора дорогих элементов именно системой. Можно пригласить хорошего тренера. Можно подписать качественных иностранцев. Можно найти спортивного директора с европейским резюме. Но если все эти детали каждый год складываются в новую конструкцию, результата ждать трудно. "Нефтчи" наглядно демонстрирует это уже не первый сезон.

И нынешний вылет от минского "Динамо" особенно неприятен не потому, что в футболе нельзя проигрывать. Проигрывают все. Проблема в другом: этот провал выглядит слишком знакомо.

Снова ожидания. Снова хороший набор исполнителей. Снова заявления о больших целях. Снова момент, когда кажется, что команда наконец получила преимущество.

И снова вопрос: а что делать дальше? Пока "Нефтчи" не найдет ответ на него не только на поле, но прежде всего в собственной системе управления, никакая очередная громкая фамилия проблему не решит.