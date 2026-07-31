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Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 15:49
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Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций

Стали известны судейские назначения на матчи киевского "Динамо" и "Карабаха" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, главным арбитром первой встречи назначен датчанин Мортен Крог. Ему будут помогать соотечественники Стеффен Брамсен и Виктор Скутте, функции четвертого судьи выполнит Якоб Карлсен. За работу системы VAR будут отвечать Якоб Келет и его ассистент Йенс Мааэ.

Ранее Крог дважды работал главным арбитром на матчах "Карабаха". В 2021 году агдамцы сыграли вничью с "Омонией" (2:2) на групповом этапе Лиги конференций, а в 2024-м победили "Брагу" (4:2) на выезде в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, в 2018 году датчанин был дополнительным ассистентом судьи на встрече "Арсенал" - "Карабах" (1:0).

Ответный матч обслужит английская бригада во главе со Стюартом Эттуэллом. Его ассистентами назначены Иэн Хассин и Ник Гринхал, четвертым арбитром — Льюис Смит. Судья VAR — Питер Бэнкс, его помощник — Джеймс Белл.

Первая встреча пройдет на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине и начнется в 21:00. Ответный матч состоится 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало игры — в 20:00.

İdman.Biz
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