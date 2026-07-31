31 Июля 2026
RU

80-летний ученик Тофика Бахрамова обратился к молодежи - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 16:21
25
80-летний ученик Тофика Бахрамова обратился к молодежи - ВИДЕО

Живущий в Ширване 80-летний учитель физической культуры Гюлага Мурсалов за полвека педагогической деятельности помог сотням молодых людей приобщиться к спорту.

Мурсалов поступил в Академию физической культуры в 1966 году, а его трудовая деятельность продолжалась с 1970 по 2020 год. Он также работал ведущим консультантом и инспектором Ширванского городского отдела образования.

В студенческие годы Мурсалов учился у легендарного футбольного арбитра Тофика Бахрамова. Он занимался футболом, теннисом, волейболом, баскетболом и гандболом, а также выступал за сборную института по футболу.

Школа №16 города Ширван, в которой преподавал Мурсалов, стала чемпионом Азербайджана на соревнованиях среди школьников "Веселые старты".

"Необходимо заниматься спортом каждый день. Без спорта нет жизни. Кто любит спорт, у того и тело станет стальным. Молодежи я советую рано вставать, заниматься спортом и придерживаться правильного режима питания. Для здоровой жизни также важны доброжелательность и искренность в семье", - цитирует Мурсалова APA TV.

Среди воспитанников педагога — тренер по бодибилдингу Фамиль Шарифов. По его словам, Мурсалов давал ученикам советы по различным видам спорта, а его знания принесли пользу многим жителям Ширвана.

Еще один воспитанник Мурсалова, бодибилдер Вугар Вердиев, становился вице-чемпионом мира и победителем чемпионата Закавказья, а также более 20 раз выигрывал чемпионат Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльза Сеидджахан написала гимн для "Карабаха" - ВИДЕО
17:06
Азербайджанский футбол

Эльза Сеидджахан написала гимн для "Карабаха" - ВИДЕО

Заслуженная артистка также рассказала о своих футбольных предпочтениях
"Мингячевир" определился с новым главным тренером
16:51
Азербайджанский футбол

"Мингячевир" определился с новым главным тренером

Эльман Султанов начнет подготовку команды к сезону 2 августа
Матч "Кяпаза" с клубом Кимпембе отменен
16:36
Азербайджанский футбол

Матч "Кяпаза" с клубом Кимпембе отменен

Встреча с катарским "Аль-Харитиятом" не состоится по просьбе соперника
Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы
16:04
Азербайджанский футбол

Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы

Азербайджанская бригада арбитров будет работать на встрече "Линкольна" и "Омонии"
Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций
15:49
Азербайджанский футбол

Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций

Первую встречу обслужит Мортен Крог, ответную — Стюарт Эттуэлл
Системный провал "Нефтчи": тренеры меняются, проблемы остаются – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
14:49
Азербайджанский футбол

Системный провал "Нефтчи": тренеры меняются, проблемы остаются – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Бакинский клуб вновь рано завершил еврокубковый сезон, и проблема здесь не в случайной неудаче

Самое читаемое

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?