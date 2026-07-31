80-летний ученик Тофика Бахрамова обратился к молодежи - ВИДЕО

Живущий в Ширване 80-летний учитель физической культуры Гюлага Мурсалов за полвека педагогической деятельности помог сотням молодых людей приобщиться к спорту.

Мурсалов поступил в Академию физической культуры в 1966 году, а его трудовая деятельность продолжалась с 1970 по 2020 год. Он также работал ведущим консультантом и инспектором Ширванского городского отдела образования.

В студенческие годы Мурсалов учился у легендарного футбольного арбитра Тофика Бахрамова. Он занимался футболом, теннисом, волейболом, баскетболом и гандболом, а также выступал за сборную института по футболу.

Школа №16 города Ширван, в которой преподавал Мурсалов, стала чемпионом Азербайджана на соревнованиях среди школьников "Веселые старты".

"Необходимо заниматься спортом каждый день. Без спорта нет жизни. Кто любит спорт, у того и тело станет стальным. Молодежи я советую рано вставать, заниматься спортом и придерживаться правильного режима питания. Для здоровой жизни также важны доброжелательность и искренность в семье", - цитирует Мурсалова APA TV.

Среди воспитанников педагога — тренер по бодибилдингу Фамиль Шарифов. По его словам, Мурсалов давал ученикам советы по различным видам спорта, а его знания принесли пользу многим жителям Ширвана.

Еще один воспитанник Мурсалова, бодибилдер Вугар Вердиев, становился вице-чемпионом мира и победителем чемпионата Закавказья, а также более 20 раз выигрывал чемпионат Азербайджана.