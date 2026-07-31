Футбольный клуб "Мингячевир" определился с новым главным тренером.

Как сообщает İdman.Biz, по информации futbolinfo.az, в новом сезоне команду Первой лиги возглавит Эльман Султанов.

После завершения прошлого сезона клуб расстался с Рамизом Мамедовым. Опытный специалист продолжит карьеру в другом представителе Первой лиги — "Карван-Евлахе".

Султанов уже прибыл в Мингячевир и ознакомился со стадионом и персоналом клуба. По решению нового главного тренера команда начнет подготовку к сезону-2026/2027 2 августа.