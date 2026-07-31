Матч "Кяпаза" с клубом Кимпембе отменен

Очередной товарищеский матч футбольного клуба "Кяпаз" в рамках подготовки к новому сезону отменен.

Как сообщает İdman.Biz, встреча с катарским "Аль-Харитиятом", запланированная на 1 августа на городском стадионе Габалы, не состоится по просьбе соперника.

Во время учебно-тренировочного сбора гянджинцы ранее уступили "Габале" со счетом 1:2, а матчи с "Шамахы" и "Сумгайытом" завершили нулевыми ничьими.

За "Аль-Харитият" выступает известный французский защитник Преснель Кимпембе. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года, а с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов в 2025-м.