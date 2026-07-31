Эльза Сеидджахан написала гимн для "Карабаха" - ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Эльза Сеидджахан написала гимн для футбольного клуба "Карабах".

"Слова и музыка принадлежат мне. Я сама сочинила эту песню. Своей композицией поздравлю всех футболистов мира. Написала ее в форме "Карабах, бах-бах". У меня также будет специальный костюм", - рассказала Сеидджахан в YouTube-программе актера Фарды Худавердиева.

Во время передачи ведущий также спросил артистку, кто станет победителем чемпионата мира, который в вопросе был назван проводящимся раз в шесть лет.

"Я хотела бы, чтобы победила Турция. Кажется, в прошлый шестилетний период они тоже вышли в финал. Знаю, что остались Япония и еще темнокожие. Победить может Бразилия или команда Месси либо Роналду. Я хотела бы, чтобы выиграла команда Месси. По знаку зодиака он Рак, родился в один день с моим сыном. К тому же он семейный человек. Я уважаю отцов, которые любят свою семью. Роналду тоже хороший отец. А мой любимец в футболе — Пеле. Он легенда", - заявила Сеидджахан.