“Карабах” получил судью, по инициативе которого удалили Джафаргулиева в матче с “Байером” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Английский арбитр Стюарт Эттуэлл, как известно, назначен главным судьей ответного матча "Карабаха" с киевским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, 43-летний рефери уже хорошо знаком с агдамским клубом, причем одно из его предыдущих пересечений с "Карабахом" связано с одним из самых спорных судейских эпизодов в еврокубковой истории команды.

Так, 14 марта 2024 года Эттуэлл работал VAR на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Байер" - "Карабах" в Леверкузене. На 61-й минуте главный арбитр Энтони Тейлор первоначально показал Эльвину Джафаргулиеву желтую карточку за нарушение против Джереми Фримпонга. Однако после вмешательства VAR, за который отвечал Эттуэлл, англичанин отправился к монитору, отменил предупреждение и удалил защитника "Карабаха" за лишение соперника явной возможности забить.

Решение вызвало серьезные споры. В частности, немецкий Kicker впоследствии крайне низко оценил работу судейской бригады и поставил под сомнение наличие в этом эпизоде очевидной возможности забить. Тем не менее "Карабах", оставшись в меньшинстве, сумел повести 2:0, однако "Байер" в итоге победил 3:2, забив два последних мяча в компенсированное время, и вышел в четвертьфинал с общим счетом 5:4.

Эттуэлл еще раз встретился с агдамцами 28 августа того же года. Он отвечал за VAR в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Карабах" - загребское "Динамо" (0:2). Каких-либо резонансных вмешательств видеоассистента в той встрече зафиксировано не было.

При этом англичанин неоднократно работал в одной судейской бригаде с представителями Азербайджана. В октябре 2024 года он входил в VAR-бригаду матча Лиги чемпионов "Штурм" - "Брюгге", главным арбитром которого был Алияр Агаев. В декабре 2025-го Эттуэлл был VAR на встрече Лиги Европы "Фрайбург" - "Зальцбург", которую обслуживал Эльчин Масиев, а Агаев выполнял функции четвертого судьи.

Еще одно любопытное пересечение произошло 19 февраля этого года в матче плей-офф Лиги конференций КуПС - "Лех". Главным арбитром встречи был Алияр Агаев, Эттуэлл отвечал за VAR, а его ассистентом был Ниджат Исмаиллы. Финская команда тогда уступила 0:2.

Спустя несколько месяцев оба клуба оказались непосредственно связаны с еврокубковой кампанией "Сабаха". КуПС стал соперником бакинцев во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и уступил по сумме двух матчей (0:1, 0:2). "Лех", в свою очередь, мог встретиться с "Сабахом" в третьем раунде, однако неожиданно выбыл от датского "Орхуса". Польский клуб выиграл первый матч в Дании со счетом 4:1, но дома проиграл с таким же результатом - 1:4 после дополнительного времени. При общем счете 5:5 "Орхус" победил в серии пенальти - 4:3 и стал следующим соперником "Сабаха".

Отметим, что в ответном матче "Карабах" - "Динамо" ассистентами Эттуэлла будут Иэн Хассин и Ник Гринхал, четвертым арбитром назначен Льюис Смит. За VAR будут отвечать Питер Бэнкс и Джеймс Белл.

Между тем, первая встреча "Динамо" и "Карабаха", которая состоится 6 августа на "Арене Люблин" в Польше, доверена датчанину Мортену Крогу. Его ассистентами назначены Стеффен Брамсен и Виктор Скутте, четвертым судьей - Якоб Карлсен. На VAR будут работать Якоб Келет и Йенс Мааэ.

Крог ранее дважды обслуживал матчи "Карабаха" в качестве главного арбитра. В 2021 году агдамцы при нем сыграли вничью с "Омонией" (2:2) на групповом этапе Лиги конференций. В феврале 2024 года датчанин судил памятную выездную встречу плей-офф Лиги Европы с "Брагой", в которой "Карабах" одержал победу со счетом 4:2.

Кроме того, еще в 2018 году Крог был дополнительным ассистентом арбитра на матче группового этапа Лиги Европы "Арсенал" - "Карабах" (1:0).

Ответная встреча "Карабах" - "Динамо" пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.