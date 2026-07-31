Хенри Аньер: "У соперника было больше голевых моментов"

Футболист эстонского "Пайде" Хенри Аньер прокомментировал ничью с "Зиря" (1:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

"Мы были явными аутсайдерами этого противостояния. Думаю, что сделали все, что могли. В первом матче добились хорошего результата на своем поле, а сегодня также достигли желаемого", - цитирует Аньера teleqraf.az.

Он отметил, что команда сумела эффективно воспользоваться своими возможностями.

"Наши футболисты очень хорошо боролись. У соперника было больше голевых моментов, к тому же его поддерживали домашние болельщики. Но я верил в свою команду. Два опытных футболиста, вышедших со скамейки запасных, представляют опасность. Они воспользовались одной из предоставившихся возможностей и забили гол", - сказал Аньер.

Футболист назвал выход в следующий раунд большим достижением для "Пайде".

"Мы представляем маленькую страну. Этот результат является большим достижением для нашего клуба. Я очень рад за нашу команду".

Аньер также поделился впечатлениями об азербайджанском футболе и Баку.

"Об азербайджанском футболе могу сказать только хорошее. Здесь сильный чемпионат и качественные футболисты. Матчи в этом регионе никогда не бывают легкими. Баку - красивый город, а люди здесь очень добрые и гостеприимные".

Игрок "Пайде" высказался и о напряжении, возникшем на поле.

"Это футбол. Подобные события происходят на поле. В конце концов, мы все остаемся друзьями, а команды желают друг другу удачи. Сегодня нам повезло, но в то же время мы показали и свое качество. Я горжусь своими тренерами и футболистами нашей команды".

Первый матч завершился победой "Пайде" со счетом 1:0. Эстонский клуб выиграл противостояние с общим результатом 2:1, а "Зиря" завершил выступление в Лиге конференций.