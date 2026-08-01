ФИФА отказалась от продажи доли в ЧМ после угрозы бойкота, поддержанной Азербайджаном

ФИФА отказалась от планов привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими активами чемпионата мира и других турниров организации.

Как сообщает İdman.Biz, президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что вызвавшее масштабный скандал предложение не будет реализовано. Решение было принято после резкой критики со стороны футбольных конфедераций, угрозы бойкота турниров ФИФА европейскими сборными и возникновения разногласий внутри самой организации.

"Внимательно выслушав все мнения, я понял, что этот проект вызвал разногласия такого рода, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют изначально поставленной цели. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать. Поэтому это предложение не будет реализовано", – заявил Инфантино.

Ранее ФИФА предложила создать дочернюю структуру FIFA Forward Enterprise, в которой планировалось объединить коммерческие права и операционную деятельность, связанную с чемпионатами мира и другими турнирами организации. Речь шла о телевизионных правах, спонсорских контрактах, билетной программе и лицензировании.

Стоимость новой компании оценивалась в 20 млрд долларов. ФИФА собиралась привлечь до 4,2 млрд долларов, передав частным инвесторам миноритарную неконтролирующую долю размером до 20 процентов. При этом организация утверждала, что сохранит полный контроль над проведением соревнований, календарем и всеми спортивными решениями.

Предполагалось, что группу инвесторов возглавит американская холдинговая компания Thrive Eternal, созданная Джошуа Кушнером. Он является младшим братом Джареда Кушнера – супруга дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп. В подготовке проекта также участвовал банк JPMorgan.

ФИФА заявляла, что полученные средства будут направлены на развитие футбола. В случае одобрения проекта каждой из 211 национальных ассоциаций обещали предоставить возможность получить до 20 млн долларов единовременного финансирования, а также увеличить выплаты по программе FIFA Forward до 20 млн долларов на цикл 2027–2030 годов.

Однако предложение вызвало жесткую реакцию УЕФА. Все 55 национальных ассоциаций организации единогласно отвергли проект и объявили, что их сборные не будут участвовать в соревнованиях ФИФА до полного отзыва предложения и предоставления обязательных гарантий, исключающих передачу турниров или управления ими в частную собственность.

Азербайджан, представленный в УЕФА Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, также вошел в число 55 стран, поддержавших это решение. Таким образом, национальная команда Азербайджана вместе с остальными европейскими сборными была готова бойкотировать турниры ФИФА, если бы организация продолжила реализацию проекта.

В УЕФА подчеркнули, что чемпионат мира не может рассматриваться как инвестиционный продукт, а решения о будущем футбола не должны зависеть от стремления акционеров получить максимальную прибыль. Позднее против инициативы выступили КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация.

Ситуация также привела к серьезному внутреннему конфликту в ФИФА. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку, назвав проект невыгодным для футбола. Операционный директор организации Кевин Ламур, в свою очередь, заявил, что сотрудники не были должным образом проинформированы о подготовке предложения.

По данным New York Post, после международной критики и угрозы бойкота потенциальные инвесторы также утратили интерес к проекту. Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что они "не хотят продолжать участвовать в этом бардаке".

В результате ФИФА была вынуждена отказаться от проекта спустя несколько дней после его официального представления.