Клуб Торала Байрамова сделал предложение по защитнику из Франции

Турецкий футбольный клуб "Бурсаспор", за который выступает защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов, намерен усилить состав Мишелем Мбулой.

Как сообщает İdman.Biz, по информации L'Equipe, клуб направил официальное предложение по трансферу 23-летнего габонского защитника французского "Метца".

В прошлом сезоне Мбула пропустил часть матчей из-за травмы и провел за команду Лиги 2 16 встреч. Основной позицией футболиста ростом 1,85 м является центр обороны, но при необходимости он может сыграть слева.

Мбула знаком с турецким футболом по выступлениям за "Шанлыурфаспор", где провел сезон-2023/24 и первую половину следующего сезона. В 34 матчах он забил два мяча и отдал три результативные передачи. Ранее защитник также играл за молдавское "Динамо-Авто" (Тирасполь).

На счету Мбулы 11 матчей за сборную Габона.

Напомним, что Байрамов перешел в "Бурсаспор" летом этого года. Контракт 25-летнего защитника рассчитан до лета 2029 года.