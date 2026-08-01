1 Августа 2026
RU

Сандро Тонали: "В Италии могли потянуть мою зарплату, но не цену"

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 12:39
35
Сандро Тонали: "В Италии могли потянуть мою зарплату, но не цену"

Итальянский футболист Сандро Тонали объяснил, почему при переходе из "Ньюкасла" не смог вернуться на родину и выбрал "Тоттенхэм".

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб приобрел полузащитника за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

"Мы хотели вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера.

Англия была нашим выбором, и мы нашли лучшее решение в Англии для меня, для моей карьеры, для моего футбола, для моего счастья, для моей семьи. Я разговаривал с двумя клубами. 10-15 минут хватило, чтобы понять: "Тоттенхэм" станет моей следующей командой", - сказал Тонали.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ПСЖ приобрел участника ЧМ-2026 за 50 млн евро
13:09
Мировой футбол

ПСЖ приобрел участника ЧМ-2026 за 50 млн евро

Магнес Аклиуш подписал контракт с парижанами до лета 2031 года

"Лейпциг" не ответил на последнее предложение "Реала" по Диоманде
12:49
Мировой футбол

"Лейпциг" не ответил на последнее предложение "Реала" по Диоманде

Переговоры о трансфере 19-летнего вингера приостановились как минимум на сутки

Клуб Торала Байрамова сделал предложение по защитнику из Франции
11:59
Мировой футбол

Клуб Торала Байрамова сделал предложение по защитнику из Франции

"Бурсаспор" намерен приобрести футболиста сборной Габона Мишеля Мбулу
ФИФА отказалась от продажи доли в ЧМ после угрозы бойкота, поддержанной Азербайджаном
11:19
Мировой футбол

ФИФА отказалась от продажи доли в ЧМ после угрозы бойкота, поддержанной Азербайджаном

Проект с участием компании брата зятя Дональда Трампа вызвал раскол в мировом футболе

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"
10:41
Мировой футбол

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Решение о выходе аргентинца на поле еще не принято

"Галатасарай" начал переговоры по трансферу 21-летнего Алексея Батракова
10:21
Мировой футбол

"Галатасарай" начал переговоры по трансферу 21-летнего Алексея Батракова

Стамбульский клуб считает россиянина приоритетнее Хулио Энсисо

Самое читаемое

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов