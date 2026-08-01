Сандро Тонали: "В Италии могли потянуть мою зарплату, но не цену"

Итальянский футболист Сандро Тонали объяснил, почему при переходе из "Ньюкасла" не смог вернуться на родину и выбрал "Тоттенхэм".

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб приобрел полузащитника за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

"Мы хотели вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера.

Англия была нашим выбором, и мы нашли лучшее решение в Англии для меня, для моей карьеры, для моего футбола, для моего счастья, для моей семьи. Я разговаривал с двумя клубами. 10-15 минут хватило, чтобы понять: "Тоттенхэм" станет моей следующей командой", - сказал Тонали.