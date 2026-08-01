ПСЖ приобрел участника ЧМ-2026 за 50 млн евро

Французский футболист Магнес Аклиуш перешел из "Монако" в ПСЖ.

Как сообщает İdman.Biz, сумма трансфера 24-летнего вингера составила 50 млн евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до июня 2031 года.

Аклиуш является воспитанником "Монако". За первую команду монегасков он провел 139 официальных матчей, забил 23 мяча и отдал 28 голевых передач.

Основной позицией футболиста является правый фланг атаки, также он может сыграть в роли атакующего полузащитника. Transfermarkt оценивает Аклиуша в 50 млн евро — это максимальная стоимость в его карьере.

Этим летом вингер вошел в состав сборной Франции на чемпионат мира. На турнире он принял участие в одном матче группового этапа.