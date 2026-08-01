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"Лейпциг" не ответил на последнее предложение "Реала" по Диоманде

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 12:49
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"Лейпциг" не ответил на последнее предложение "Реала" по Диоманде

Переход футболиста Яна Диоманде из "РБ Лейпциг" в мадридский "Реал" откладывается.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий клуб не ответил на последнее предложение испанцев. По информации Sky Sport, "Лейпциг" требует за игрока сборной Кот-д’Ивуара 120 млн евро плюс бонусы. Переговоры приостановились как минимум на сутки.

Диоманде хочет перейти в "Реал" и предпочел бы не отправляться с командой на сбор в Австрию. Решение о поездке футболиста ожидается сегодня утром.

Если вингер все же поедет на сбор, он рассчитывает не участвовать в тренировках и товарищеском матче с выступающим в третьем дивизионе "Ферлем", чтобы не подвергать риску возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что общая сумма сделки с учетом бонусов может составить до 135 млн евро.

İdman.Biz
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