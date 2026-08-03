"Карабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги конференций

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" узнал возможного соперника в раунде плей-офф Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, победитель противостояния агдамцев с киевским "Динамо" встретится с сильнейшим в паре "Твенте" - ДАК-1904.

Первый матч потенциального противостояния "Карабах" проведет в гостях 20 августа. Ответная встреча состоится 27 августа.

Для выхода в плей-офф команде Гурбана Гурбанова необходимо пройти "Динамо" в третьем квалификационном раунде. Первый матч пройдет 6 августа в Люблине, ответный - 13 августа в Баку.

Победитель раунда плей-офф выйдет в общий этап Лиги конференций. Проигравшая команда завершит выступление в еврокубках.