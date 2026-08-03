Новый арбитр в элите: АФФА утвердила судейские списки на сезон-2026/27

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) утвердила списки судей на сезон-2026/27.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, решение принято на заседании Судейского комитета. В элитную категорию включены 15 главных арбитров. Новичком списка стал Вугар Гасанлы.
Кроме того, были утверждены 19 элитных ассистентов, а также судьи-инспекторы на предстоящий сезон.
На заседании также рассмотрели изменения в правилах и новые рекомендации АФФА, УЕФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Комитет определил основные цели, требования и стандарты судейства на новый сезон.
Элитные судьи:
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Алияр Агаев (ФИФА)
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Эльчин Масиев (ФИФА)
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Камал Умудлу (ФИФА)
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Инглаб Мамедов
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Раван Гамзазаде
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Фарид Гаджиев
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Турал Гурбанов (ФИФА)
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Рашад Ахмедов
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Джавид Джалилов
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Ниджат Исмаиллы
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Рауф Джабаров
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Али Алиев
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Эльвин Байрамов
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Камранбек Рагимов
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Вугар Гасанлы (новичок)
Элитные ассистенты судей:
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Зейнал Зейналов (ФИФА)
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Акиф Амирали (ФИФА)
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Эльшад Абдуллаев (ФИФА)
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Парвин Талыбов (ФИФА)
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Намиг Гусейнов (ФИФА)
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Вусал Мамедов (ФИФА)
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Камран Байрамов
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Муслим Алиев
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Рагиль Рамазанов
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Рахман Имами
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Джамиль Гулиев (ФИФА)
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Эйюб Ибрагимов
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Ширмамед Мамедов
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Зохраб Аббасов
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Теймур Теймуров
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Асиман Азизли (ФИФА)
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Керим Зейналов
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Тарлан Талыбзаде
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Гюльнура Акберзаде (ФИФА)