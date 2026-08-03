Новый арбитр в элите: АФФА утвердила судейские списки на сезон-2026/27

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) утвердила списки судей на сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, решение принято на заседании Судейского комитета. В элитную категорию включены 15 главных арбитров. Новичком списка стал Вугар Гасанлы.

Кроме того, были утверждены 19 элитных ассистентов, а также судьи-инспекторы на предстоящий сезон.

На заседании также рассмотрели изменения в правилах и новые рекомендации АФФА, УЕФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Комитет определил основные цели, требования и стандарты судейства на новый сезон.

Элитные судьи:

Алияр Агаев (ФИФА) Эльчин Масиев (ФИФА) Камал Умудлу (ФИФА) Инглаб Мамедов Раван Гамзазаде Фарид Гаджиев Турал Гурбанов (ФИФА) Рашад Ахмедов Джавид Джалилов Ниджат Исмаиллы Рауф Джабаров Али Алиев Эльвин Байрамов Камранбек Рагимов Вугар Гасанлы (новичок)

Элитные ассистенты судей: