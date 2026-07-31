Борцы Азербайджана начнут международный турнир в Турции

Сегодня в турецком Коджаэли стартует международный турнир по борьбе памяти Хасана Гемиджи и Газанфера Бильге.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, которые продлятся до 2 августа, выступят 23 представителя сборных Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Под руководством тренеров Ровшана Байрамова, Расула Джазини и Сабаха Шариати в турнире по греко-римской борьбе примут участие Нихад Гулузаде, Рашад Мамедов (оба — 60 кг), Нихат Мамедли, Зия Бабашов (оба — 63 кг), Халид Гасанов (72 кг), Руслан Нуруллаев, Давуд Мамедов (оба — 77 кг), Лачин Велиев, Тунджай Везирзаде (оба — 87 кг), Магомед Ахмедиев (97 кг), Бека Канделаки и Сархан Мамедов (оба — 130 кг).

В состав команды по вольной борьбе, которой руководят Ариф Абдуллаев и Таймураз Кокоев, вошли Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Муса Агаев, Руслан Абдуллаев (оба — 65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Сабухи Амирасланов (86 кг), Анар Джафарли, Тебриз Байрамов (оба — 92 кг), Зафар Алиев (97 кг), Мухамад Кантемиров и Кетаг Карсанов (оба — 125 кг).

Объединенный мир борьбы (UWW) доверил общее руководство турниром председателю Технической и судейской комиссии Федерации борьбы Азербайджана, рефери категории I-S Асифу Ширалиеву. Он выполнит функции руководителя соревнований в качестве представителя UWW.

На турнире также будут работать азербайджанские судьи третьей категории Эльхан Гамидзаде, Самир Гаджиев и Гадим Гурбанов.