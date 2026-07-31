Две азербайджанские спортсменки проведут утешительные схватки на ЧМ U17

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира по борьбе среди спортсменов U17 на ковер выйдут две представительницы Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в утешительной схватке весовой категории до 40 кг Гюльханым Ширинова встретится с Аззаей Баттулгой из Монголии.

Фатима Байрамова, выступающая в категории до 53 кг, поборется с представительницей Венгрии Марией Житовоз.

Обе азербайджанские спортсменки накануне потерпели поражения в четвертьфинале.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.