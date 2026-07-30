Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля в рамках чемпионата мира U-17 в Баку.
Как сообщает İdman.Biz, в последние три дня мундиаля, который проходит на Национальной арене гимнастики, состоятся поединки по вольной борьбе.
На сегодняшней церемонии жеребьевки стали известны первые соперники наших борцов.
45 кг
1/8 финала
Тунар Гасанов – Радослав Великов (Болгария) / Ариун Эрдэнэтугс (Монголия)
48 кг
1/8 финала
Гусейн Рзазаде – Амирали Фаз (Иран) / Аарьян Аарьян (Индия)
51 кг
1/8 финала
Ибрагим Гасанов – Гуарав Бахи (Канада) / Гиорги Нариманидзе (Грузия)
55 кг
Квалификационный этап
Аббас Шафиев – Темирлан Мурат (Казахстан)
60 кг
1/8 финала
Эльджан Гасанов – Балаш Хидег (Венгрия) / Витольд Павлик (Польша)
65 кг
Квалификационный этап
Рашид Назаров – Эрик Папикян (Армения)
71 кг
Квалификационный этап
Тунар Гулиев – Адилет Рисбай (Казахстан)
80 кг
1/8 финала
Нихад Сулейманлы – Мартин Мокраш (Словакия) / Али Закиржанов (Кыргызстан)
92 кг
Квалификационный этап
Эльгюн Керимли – Сакшам Фну (Индия)
110 кг
Квалификационный этап
Хаким Тагиев – Бехруз Аширов (Узбекистан)
31 июля на ковер выйдут борцы в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг. Участники, выступающие в остальных пяти весовых категориях, присоединятся к соревнованиям 1 августа.