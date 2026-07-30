Определились соперники азербайджанских борцов вольного стиля в рамках чемпионата мира U-17 в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в последние три дня мундиаля, который проходит на Национальной арене гимнастики, состоятся поединки по вольной борьбе.

На сегодняшней церемонии жеребьевки стали известны первые соперники наших борцов.

45 кг

1/8 финала

Тунар Гасанов – Радослав Великов (Болгария) / Ариун Эрдэнэтугс (Монголия)

48 кг

1/8 финала

Гусейн Рзазаде – Амирали Фаз (Иран) / Аарьян Аарьян (Индия)

51 кг

1/8 финала

Ибрагим Гасанов – Гуарав Бахи (Канада) / Гиорги Нариманидзе (Грузия)

55 кг

Квалификационный этап

Аббас Шафиев – Темирлан Мурат (Казахстан)

60 кг

1/8 финала

Эльджан Гасанов – Балаш Хидег (Венгрия) / Витольд Павлик (Польша)

65 кг

Квалификационный этап

Рашид Назаров – Эрик Папикян (Армения)

71 кг

Квалификационный этап

Тунар Гулиев – Адилет Рисбай (Казахстан)

80 кг

1/8 финала

Нихад Сулейманлы – Мартин Мокраш (Словакия) / Али Закиржанов (Кыргызстан)

92 кг

Квалификационный этап

Эльгюн Керимли – Сакшам Фну (Индия)

110 кг

Квалификационный этап

Хаким Тагиев – Бехруз Аширов (Узбекистан)

31 июля на ковер выйдут борцы в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг. Участники, выступающие в остальных пяти весовых категориях, присоединятся к соревнованиям 1 августа.