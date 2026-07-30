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Фарид Гаибов: "Пришло время вновь провести чемпионат мира по борьбе"

Борьба
Новости
30 Июля 2026 16:03
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Фарид Гаибов: "Пришло время вновь провести чемпионат мира по борьбе"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил, что страна готова вновь принять чемпионат мира по борьбе среди взрослых.

"Азербайджан один раз, в 2007 году, принимал чемпионат мира по борьбе среди взрослых. Думаю, уже пришло время провести следующий чемпионат мира. Верю, что федерация способна организовать такое соревнование", - цитирует Гаибова АЗЕРТАДЖ.

Министр подчеркнул, что Азербайджан располагает всеми возможностями для проведения турнира такого уровня.

"У нас очень удобная инфраструктура. Например, на Национальной гимнастической арене есть как основная площадка для соревнований, так и тренировочные залы и зоны для разминки. Для размещения спортсменов напротив арены действует Деревня атлетов.

Кроме того, у нас есть Бакинский дворец водных видов спорта, Стрелковый центр и другие современные спортивные сооружения. В Баку также действует ледовая арена. У нас уже есть спортсмены по фигурному катанию и хоккею, которые добиваются результатов", - добавил министр.

İdman.Biz
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