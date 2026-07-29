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Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе

Борьба
Новости
29 Июля 2026 23:12
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Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе

В Баку завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира U17.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана, завоевав три серебряные и три бронзовые медали, набрала 107 очков и заняла второе место в общекомандном зачете. Победителем стала сборная России (127 очков), третье место занял Иран (96).

Напомним, что под руководством старшего тренера Рафика Гусейнова, а также тренеров Кямрана Мамедова, Зохраба Аббасова и Мушвига Мамедова серебряные медали завоевали Али Джавадлы (до 45 кг), Абдуррахман Гусейнли (до 51 кг) и Исфахан Гасанов (до 80 кг). Бронзовыми призерами стали Омар Салманов (до 48 кг), Эльмир Черкезов (до 60 кг) и Орхан Хабибли (до 65 кг).

İdman.Biz
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