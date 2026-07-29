Две азербайджанские спортсменки уступили на старте ЧМ U17 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Две азербайджанские спортсменки провели первые схватки на чемпионате мира U17 по женской борьбе в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, выступающая в весовой категории до 65 кг Рена Нуриева уступила мексиканке Сильвии Эспиносе Мунис со счетом 5:8.

В категории до 57 кг Гаратель Гулиева в квалификационном раунде проиграла швейцарке Делии Гислер - 2:3.

Возможность участия азербайджанских спортсменок в утешительных схватках будет зависеть от дальнейших результатов их соперниц.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.

10:27

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира U17 начнутся соревнования по борьбе среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день турнира на ковер выйдут четыре представительницы Азербайджана.

В весовой категории до 43 кг Вафа Оруджова встретится в 1/8 финала с румынкой Валией Харсан. В категории до 49 кг соперницей Назрин Ахмедли станет представляющая Германию Мадина Байрамова.

Гаратель Гулиева, выступающая в весе до 57 кг, проведет квалификационную схватку против швейцарки Делии Гислер. В категории до 65 кг Рена Нуриева встретится с мексиканкой Сильвией Эспиносой Мунис.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.