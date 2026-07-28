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Омар Салманов: "Моей целью было завоевать золотую медаль"

Борьба
Новости
28 Июля 2026 19:18
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Омар Салманов: "Моей целью было завоевать золотую медаль"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Омар Салманов заявил, что не мог упустить шанс завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира U-17 в Баку.

Об этом выступающий в весовой категории до 48 кг спортсмен рассказал журналистам после поединка.

"Моей целью было завоевать золотую медаль. К сожалению, допущенные ошибки лишили меня возможности выйти в финал. Однако я не собираюсь останавливаться - в следующий раз буду бороться за "золото". В схватке за "бронзу" сделал все, чтобы победить. Очень рад завершить чемпионат мира с медалью", - сказал спортсмен.

Отметим, что в поединке за третье место Омар Салманов со счетом 7:1 одолел представителя Грузии Георгия Чхиквадзе, став бронзовым призером чемпионата мира.

İdman.Biz
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