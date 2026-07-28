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Орхан Габибли: "Я упустил золотую медаль из-за ряда допущенных ошибок"

Борьба
Новости
28 Июля 2026 21:12
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Орхан Габибли: "Я упустил золотую медаль из-за ряда допущенных ошибок"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Орхан Габибли заявил, что упустил золотую медаль ЧМ U-17 в Баку из-за ряда допущенных им ошибок.

Об этом спортсмен, выступающий в весовой категории до 65 кг, рассказал журналистам.

Комментируя свою победу в схватке за "бронзу", он отметил:

"Конечно, я рад, что завоевал медаль. Однако моя награда могла быть и золотой. Мы месяцами готовились к этому турниру. К сожалению, на соревнованиях я допустил ряд ошибок, но верю, что на следующих турнирах исправлю их. В решающих встречах я рано "сел" в оборону. Однако продержался до конца и завоевал бронзовую медаль. Поддержка наших болельщиков была впечатляющей. Выражаю им свою благодарность".

Отметим, что Орхан Габибли в схватке за третье место одолел индийца Кунала Дагара.

İdman.Biz
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