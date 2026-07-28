Три азербайджанских борца выступят в схватках за медали чемпионата мира U17

Сегодня три азербайджанских борца греко-римского стиля проведут схватки за медали чемпионата мира U17, проходящего в Баку.

Омар Салманов в весовой категории до 48 кг и Орхан Хабибли в категории до 65 кг поборются за "бронзу". Накануне оба азербайджанских спортсмена потерпели поражения в полуфинале.

Исфахан Гасанов, выступающий в весовой категории до 80 кг, сохраняет шансы стать чемпионом мира. В финале он встретится с представителем Ирана Алирезой Резаи.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представлен на турнире 29 спортсменами.