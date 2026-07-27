Фарид Гаибов открыл чемпионат мира U-17 по борьбе

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира U17 по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии выступил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

"Рад приветствовать каждого из вас на очередном спортивном празднике. Вы знаете, что в этом году Баку является спортивной столицей мира. Этот статус был присвоен нам не случайно. Азербайджан всегда проводил спортивные соревнования на высоком уровне, и я уверен, что чемпионат мира U-17 по борьбе не станет исключением. Желаю успехов всем спортсменам", — сказал министр.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на домашнем чемпионате мира представляют 29 спортсменов.