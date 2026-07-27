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В Баку состоялось открытие чемпионата мира U17 по борьбе - ФОТО/ВИДЕО

Борьба
Новости
27 Июля 2026 18:01
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В Баку состоялось открытие чемпионата мира U17 по борьбе - ФОТО/ВИДЕО

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира U17 по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло на Национальной гимнастической арене. В нем приняли участие президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Выступая перед участниками, Джаббаров отметил, что благодаря проводимой в стране спортивной политике Азербайджан стал одним из центров проведения крупных международных соревнований. По его словам, государственная поддержка позволила создать современную инфраструктуру и условия для развития различных видов спорта, включая борьбу.

Президент федерации также поблагодарил Министерство молодежи и спорта, Фарида Гаибова и всех причастных к организации чемпионата мира.

Гаибов назвал турнир спортивным праздником и подчеркнул, что Баку успешно принимает международные соревнования. Министр пожелал участникам чемпионата успехов.

Гусейнзаде отметил значение подобных турниров для приобретения молодыми борцами международного опыта и подготовки будущих чемпионов.

Лалович поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации соревнований. Глава UWW выразил уверенность, что участники чемпионата в будущем достойно представят свои страны на Олимпийских играх. Он также передал благодарность Национальному олимпийскому комитету и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку борьбы.

Церемония продолжилась художественной программой.

В чемпионате мира участвуют около 700 борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на домашнем турнире представляют 29 спортсменов.

ФОТО: Ислам Атакишиев

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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