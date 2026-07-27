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Президент UWW: "Азербайджан — центр мировой школы борьбы"

Борьба
Новости
27 Июля 2026 17:52
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Президент UWW: "Азербайджан — центр мировой школы борьбы"

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович выступил на церемонии открытия чемпионата мира U17 по борьбе в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, глава международной федерации поблагодарил Азербайджан за организацию соревнований на высоком уровне. Он особо отметил работу Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана и других организаторов.

"Азербайджан является одним из главных центров мировой школы борьбы", — сказал Лалович.

Президент UWW назвал Баку фантастическим городом и пожелал успехов молодым спортсменам. Он выразил уверенность, что в будущем участники турнира будут достойно представлять свои страны на Олимпийских играх.

От имени Объединенного мира борьбы Лалович также поблагодарил Национальный олимпийский комитет и Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку этого вида спорта.

Чемпионат мира U17 проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представлен 29 спортсменами.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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