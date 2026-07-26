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Замминистра спрыгнул с трибуны после поражения сына - ВИДЕО

Борьба
Новости
26 Июля 2026 10:48
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Замминистра спрыгнул с трибуны после поражения сына - ВИДЕО

Заместитель министра молодежи и спорта Турции, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Хамза Ерликая устроил спор с судьями на чемпионате Турции по борьбе среди юношей, проходившем в Анкаре.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел после поражения его сына Джихана Ерликаи, выступавшего за спортивный клуб "Хайдарпаша". Недовольный решениями арбитров, Хамза Ерликая спрыгнул с трибуны в зону проведения соревнований и направился к судьям. Благодаря вмешательству находившихся рядом людей дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать.

По некоторым данным, Ерликая схватил одного из судей за руку, пытаясь вывести его из зала, а также позволил себе резкие высказывания в адрес арбитров.

İdman.Biz
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