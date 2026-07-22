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Сборные Азербайджана по борьбе провели открытую тренировку перед ЧМ U17 - ФОТО/ВИДЕО

Борьба
Новости
22 Июля 2026 13:23
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Сборные Азербайджана по борьбе провели открытую тренировку перед ЧМ U17 - ФОТО/ВИДЕО

В рамках подготовки к чемпионату мира U17 в Баку состоялась открытая тренировка сборных Азербайджана по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, занятие прошло на Национальной гимнастической арене, где состоятся соревнования.

За тренировкой также наблюдали представители Федерации борьбы Азербайджана, поддержавшие спортсменов перед предстоящим турниром.

Чемпионат мира U-17 по борьбе пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), на турнире выступят 663 спортсмена. Также будут задействованы 272 тренера и 64 международных судьи.

Всего в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.

İdman.Biz
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