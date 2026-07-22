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Парвин Пириев: "На ЧМ U-17 будет установлен рекорд последних 20 лет"

Борьба
Новости
22 Июля 2026 12:17
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Парвин Пириев: "На ЧМ U-17 будет установлен рекорд последних 20 лет"

На чемпионате мира U17 по борьбе в Баку будет установлен рекорд последних 20 лет по количеству участников.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Парвин Пириев.

"Все хотят приехать в Азербайджан. Это результат спортивной политики нашего государства", - сказал представитель федерации.

Пириев отметил, что одной из основных целей соревнований является содействие развитию молодых спортсменов и подготовка будущего поколения борцов.

"Наши цели всегда высоки. Главная задача заключается в сохранении физического и морального здоровья спортсменов. Все они молоды и находятся в начале своего пути.

Основной приоритет - подготовить для будущей национальной команды борцов, готовых как психологически, так и физически", - подчеркнул он.

Чемпионат мира U-17 по борьбе пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в турнире выступят 663 спортсмена. В соревнованиях также будут задействованы 272 тренера и 64 международных судьи.

Всего в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.

İdman.Biz
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