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Представлены медали чемпионата мира по борьбе U17, который пройдет в Баку

Борьба
Новости
24 Июля 2026 20:51
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Представлены медали чемпионата мира по борьбе U17, который пройдет в Баку

Представлены медали чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который пройдет в Баку, сообщает İdman.Biz.

Медали отличаются оригинальным дизайном. По краям наград использованы национальные орнаменты азербайджанского ковроткачества, отражающие богатое культурное наследие страны. Эти элементы не только подчеркивают исторические и культурные ценности Азербайджана как страны-хозяйки турнира, но и придают медалям особую эстетическую привлекательность.

Всего изготовлено 120 медалей диаметром 10 сантиметров. На чемпионате будут разыграны 30 золотых, 30 серебряных и 60 бронзовых наград.

Отметим, что чемпионат мира U17 пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене. Турнир соберет около 700 юных борцов более чем из 60 стран.

İdman.Biz
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