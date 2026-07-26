AGF подписала меморандум с американской организацией "Борьба во имя мира"

Между Федерацией борьбы Азербайджана (AGF) и американской организацией "Борьба во имя мира" (Wrestle for Peace) подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, церемония состоялась на Национальной гимнастической арене. В мероприятии приняли участие официальные представители обеих сторон, гости и другие официальные лица.

Советник по общественной дипломатии, исполнительный директор организации "Борьба во имя мира" Дэн Рассел встретился с генеральным секретарем Федерации борьбы Азербайджана Парвизом Пириевым и поблагодарил его за сотрудничество.

Затем состоялся обмен памятными подарками между членами сборных США и Азербайджана. Кроме того, представители сборной США вручили детям из борцовского клуба "Зафар" подписанные постеры. Также советник по общественной дипломатии передал юношеским сборным Азербайджана и США (U17) и воспитанникам клуба "Зафар" значки с флагами обеих стран.