ЧМ U-17 в Баку: определились первые соперники азербайджанских борцов

Определились первые соперники азербайджанских борцов на чемпионате мира U-17, который стартует в Баку.
Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день мирового первенства на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.
26 июля состоялась церемония жеребьевки, по итогам которой определились соперники азербайджанских спортсменов.
45 кг
Квалификация
Али Джавадлы – Огнян Бургазов (Болгария)
48 кг
1/8 финала
Омар Салманов – Авинаш Четаке (Индия)
51 кг
Квалификация
Абдулрахман Гусейнли – Куанышбек Жангажол (Казахстан)
55 кг
Квалификация
Гурбан Маджнунов – Алихан Миназаров (Кыргызстан)
60 кг
Квалификация
Эльмир Черкезов – Нурали Аскар (Казахстан)
65 кг
Квалификация
Орхан Хабибли – Гаспар Санчез (Чехия)
71 кг
Квалификация
Надир Гасанов – Махди Азизбоев (Таджикистан)
80 кг
Квалификация
Исфахан Гасанов – Тома Еленч (Хорватия)
92 кг
Квалификация
Зохраб Сафаров – Глеб Евсеев (Украина)
110 кг
Квалификация
Эмин Бахшалиев – Андрей Симич (Сербия)
Отметим, что встречи квалификационного этапа начнутся в 10:30, а в 17:15 состоится церемония открытия соревнований, полуфинальные встречи стартуют в 18:00.
Чемпионат мира по борьбе U-17 пройдет с 27 июля до 2 августа на Национальной арене гимнастики.