ЧМ U-17 в Баку: определились первые соперники азербайджанских борцов

Определились первые соперники азербайджанских борцов на чемпионате мира U-17, который стартует в Баку.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день мирового первенства на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.

26 июля состоялась церемония жеребьевки, по итогам которой определились соперники азербайджанских спортсменов.

45 кг

Квалификация

Али Джавадлы – Огнян Бургазов (Болгария)

48 кг

1/8 финала

Омар Салманов – Авинаш Четаке (Индия)

51 кг

Квалификация

Абдулрахман Гусейнли – Куанышбек Жангажол (Казахстан)

55 кг

Квалификация

Гурбан Маджнунов – Алихан Миназаров (Кыргызстан)

60 кг

Квалификация

Эльмир Черкезов – Нурали Аскар (Казахстан)

65 кг

Квалификация

Орхан Хабибли – Гаспар Санчез (Чехия)

71 кг

Квалификация

Надир Гасанов – Махди Азизбоев (Таджикистан)

80 кг

Квалификация

Исфахан Гасанов – Тома Еленч (Хорватия)

92 кг

Квалификация

Зохраб Сафаров – Глеб Евсеев (Украина)

110 кг

Квалификация

Эмин Бахшалиев – Андрей Симич (Сербия)

Отметим, что встречи квалификационного этапа начнутся в 10:30, а в 17:15 состоится церемония открытия соревнований, полуфинальные встречи стартуют в 18:00.

Чемпионат мира по борьбе U-17 пройдет с 27 июля до 2 августа на Национальной арене гимнастики.