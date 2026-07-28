Пять азербайджанских борцов начнут борьбу на чемпионате мира U17

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира U17 по борьбе состоятся очередные поединки.
Как сообщает İdman.Biz, борьбу в квалификационном раунде начнут пять представителей Азербайджана в греко-римском стиле.
Квалификационный раунд:
45 кг: Али Джавадлы - Огнян Бургазов (Болгария).
51 кг: Абдулрахман Гусейнли - Куанышбек Жангажол (Казахстан).
60 кг: Эльмир Черкезов - Нурали Аскар (Казахстан).
71 кг: Надир Гасанов - Махди Азизбоев (Таджикистан).
92 кг: Зохраб Сафаров - Глиб Евсеев (Украина).
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате мира участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.