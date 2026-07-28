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Пять азербайджанских борцов начнут борьбу на чемпионате мира U17

Борьба
Новости
28 Июля 2026 10:35
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Пять азербайджанских борцов начнут борьбу на чемпионате мира U17

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира U17 по борьбе состоятся очередные поединки.

Как сообщает İdman.Biz, борьбу в квалификационном раунде начнут пять представителей Азербайджана в греко-римском стиле.

Квалификационный раунд:

45 кг: Али Джавадлы - Огнян Бургазов (Болгария).

51 кг: Абдулрахман Гусейнли - Куанышбек Жангажол (Казахстан).

60 кг: Эльмир Черкезов - Нурали Аскар (Казахстан).

71 кг: Надир Гасанов - Махди Азизбоев (Таджикистан).

92 кг: Зохраб Сафаров - Глиб Евсеев (Украина).

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате мира участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.

İdman.Biz
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