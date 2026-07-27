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Федерация борьбы Азербайджана подписала меморандумы с тремя странами

Борьба
Новости
27 Июля 2026 22:28
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Федерация борьбы Азербайджана подписала меморандумы с тремя странами

В рамках чемпионата мира по борьбе U17, проходящего в Баку, Федерация борьбы Азербайджана (AGF) подписала двусторонние меморандумы о взаимопонимании с федерациями борьбы Турции, Казахстана и Королевства Марокко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AGF, подписанные документы направлены на укрепление институционального сотрудничества между федерациями, содействие устойчивому развитию борьбы и повышение спортивных результатов.

Меморандумы предусматривают организацию совместных учебно-тренировочных сборов национальных команд, расширение возможностей участия в международных соревнованиях, а также обмен знаниями и опытом в сфере тренерской деятельности, судейства и других направлений.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать развитию долгосрочных и эффективных отношений между федерациями-партнерами, популяризации борьбы на международном уровне, совершенствованию подготовки азербайджанских спортсменов и созданию для них новых возможностей для профессионального роста.

В Федерации борьбы Азербайджана подчеркнули, что расширение сотрудничества с международными партнерами является одним из приоритетных направлений развития борьбы в стране, повышения уровня подготовки спортсменов и обеспечения стабильных успехов на международной арене.

İdman.Biz
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